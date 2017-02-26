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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Yukarı Karabağ açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı akşam saatlerinde bir basın açıklaması yaparak, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınadığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamada, 'Ermenistan'ı...

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Yukarı Karabağ açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı akşam saatlerinde bir basın açıklaması yaparak, 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece Ermenistan tarafından Azerbaycan'a yönelik saldırıları kınadığını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamada, 'Ermenistan'ı ateşkese uymaya ve ihlallere son vermeye davet ediyoruz' denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ermenistan tarafından 24 Şubat'ı 25 Şubat'a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan'a yönelik olarak ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar temenni ediyoruz.

Ermenistan çeyrek asırdır Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmaktadır. Nisan 2016'da temas hattında ve Azerbaycan-Ermenistan sınırının bazı kesimlerinde yaşanan şiddetli çatışmaların tekrar yaşanmamasını teminen Ermenistan'ı ateşkese uymaya ve ihlallere son vermeye davet ediyoruz.

Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olan Türkiye, ihtilafa Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir. Bu bağlamda, Minsk Grubu'nun söz konusu ihtilafın çözümü konusundaki çabalarına ivme kazandırmasının zorunluluk arz ettiğini değerlendiriyoruz.

Diğer taraftan, Sayın Bakanımız konuyla ilgili olarak Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonla görüşerek bilgi almıştır.'

ANKARA,()

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