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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

 Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Somali Cumhurbaşkanlığı Konutu "Villa Somali"nin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıya ilişkin, "Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur terör saldırısını...

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'ye başsağlığı mesajı

 Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Somali Cumhurbaşkanlığı Konutu "Villa Somali"nin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıya ilişkin, "Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:" Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (16 Şubat) eski ve yeni Cumhurbaşkanları arasında devir-teslim töreni devam etmekteyken, Cumhurbaşkanlığı Konutu "Villa Somali"nin bulunduğu bölgeye düzenlenen havan topu saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiği ve saldırıda yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Seçim sürecinin başarıyla sonuçlandırıldığı bu dönemde, Somali'nin istikrar ve barışını hedef alan bu menfur terör saldırısını kınıyor ve lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

ANKARA ()

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