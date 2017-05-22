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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı: Kore'ye provokatif davranışlara son vermesi için çağrıda bulunuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 21 Mayıs günü gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı kınanarak, "KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için...

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı: Kore'ye provokatif davranışlara son vermesi için çağrıda bulunuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 21 Mayıs günü gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımı kınanarak, "KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, şöyle: 
"Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarının açık ihlalini teşkil eden balistik füze fırlatımını güçlü şekilde kınıyoruz. KDHC'nin uluslararası toplumun çağrılarını ve diyalog fırsatlarını gözardı ederek bir hafta arayla ikinci kez balistik füze fırlatması endişe vericidir ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. KDHC'ne, bölgedeki barış ve güvenlik ortamına zarar veren provokatif davranışlara son vermesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz"

Haber: ANKARA, ()

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