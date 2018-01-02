DHA ANKARA - Dışişleri Bakanlığı: İran'da şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.
ANKARA ()
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. ANKARA ()
02 Ocak 2018 Salı 12:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.
ANKARA ()
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