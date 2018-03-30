DHA ANKARA- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
ANKARA ()
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. ANKARA ()
30 Mart 2018 Cuma 11:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
ANKARA ()
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