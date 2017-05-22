DHA ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mayıs Çarşamba günü İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile gerçekleştireceği görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ayrıca ziyareti dolayısıyla İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından kabul edilecek. Bakan Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında İtalyan Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Istituto Affari Internazionali-IAI) adlı düşünce kuruluşuyla iş birliği halinde bir konferans vermesinin de öngörüldüğü belirtildi.

Haber: ANKARA, ()