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DHA ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizi eşit bir ortak gibi...

DHA ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu : Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da vatandaşlara hitap edeceği toplantısının iptal edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu,

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız. Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım. Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: ANKARA ()

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