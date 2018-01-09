DHA ANKARA- Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek vereceklerini yineleyerek "Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz.Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösteren yandan çarklıları tanımıyoruz, tanımayacağız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, 2017 yılının en önemli gelişmesinin hükümet sisteminde yapılan tarihi nitelikli değişim olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tavizsiz şekilde desteklediklerini, desteklerinin 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edeceğini yineledi. 2018 yılının yeni hükümet sisteminin istikrarlı bir şekilde gelişmesi, siyasal ve yönetim sistemine yerleşmesi için önemli bir dönemeç olduğunu bildiren Devlet Bahçeli şöyle konuştu:

"Türkiye'nin mutabakata, milli beka ve hassasiyetlere dayanan bir hükümet sistemine ihtiyacı olduğunu en küçük siyasi çıkar ummaksın ifade ve itiraf etmiştik. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bina edilmesini tavizsiz şekilde destekledik. Bu destek ve katkımız, açık açık söylüyorum, 2019'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de mutlaka devam edecektir. Hatta seçimlerle sınırlı kalmayacak, 2019'dan sonraki beş yıl boyunca da, yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren işbirliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradelidir. Bu şartlar altında, dün de belirttiğim üzere, partimiz 2019'da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır. 2018'de yeni sisteme uyum için gerekli olan yasal düzenlemelerin süratle hayata geçirilmesi ise bir başka ana gündem maddesidir. Bu konudaki tercih ve kararımızın istikameti de bellidir. Parti olarak, 7 Ağustos Yenikapı ruhuna, 16 Nisan Halkoylaması şuuruna bağlıyız, bağlı kalacağız. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Çünkü biz Türk milletinin özlemlerinin tercümanıyız. Ve biz Türküz, doğruyuz, verdiğimiz sözü sonuna kadar tutarız. Türk milletinin kabul ve tasdik ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur. Bu yol kapalıdır. Çalıyı tepesinden sürümek ahmaklıktır. Hz.Nuh'un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, dönüş için çağrıda bulunanları, çaba gösteren yandan çarklıları tanımıyoruz, tanımayacağız. Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP'yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya takmayız. Biz millet ne diyor ona bakarız."

"NE GÜL'ÜN NE KILIÇDAROĞLU'NUN HARCIDIR"

Bahçeli, Türkiye'nin geleceğini 'şuna buna' peşkeş çektirmeyeceklerine dikkati çekerek şöyle devam etti: "MHP'nin kapısına tasfiye sürecinde' ibaresinin asıldığını onursuzca söyleyenler, Alaycı ve ayıplı bir ağızla 'Patron çıldırdı, kapatıyoruz' sözleriyle irademizi saptıranlar, bilsinler ki, kendileri ve zihniyetleri çukurların en derinine, uçurumların en dibine çıldıra çıldıra düşmüşlerdir. Yeni hükümet sistemi üzerinde ameliyat yapmak, FETÖ'nün dürtmesiyle 2019 vadeli geriye dönüş planları yapmak, uyarıyorum ki, birbirinin kayığına binip sefere çıkan, oraya buraya gül ve gülücükler dağıtanların haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve esaslarıyla yönetim hayatımıza mühür vurması, 696 sayılı KHK'nin 121'nci maddesini muğlak bularak muradını deşifre eden ne Sayın Gül'ün harcı, Ne de Gandiliğe özenen, ama Kandil'e tutunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun harcıdır. Yeni sistem sadece ve sadece Türk milletinin harcıdır, haysiyetine emanettir. Biz bu haysiyeti koruyacağız, savunacağız, sahipleneceğiz. Fit sokmaya çalışanlara aldırmayacağız. Firavun taktiklerine eğilmeyeceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bahçeli basın toplantısı

Haber:Nursima KESKİN/ ANKARA,()

