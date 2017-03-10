DHA ANKARA - Destici: Büyük Birlik Partisi 'Evet' demeye karar vermiştir (2)

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, referandumda 'Evet' diyeceklerini açıkladı. Destici, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz" dedi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Mustafa Destici, aldıkları kararın öncelikle ülkeye, millete, devlete ve Büyük Birlik Partisi camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Destici yaptığı basın toplantısında, "Öncelikle kurucu liderimiz Muhsin başkanımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemiz çok önemli süreçlerden geçiyor ve bu süreçler içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Milletimizin ve devletimizin güçlü mukavemeti ile bu kalkışmayı da atlattık. Biz Büyük Birlik Partisi olarak istişare ile kurulmuş ve tüm önemli kararlarını istişare ile alan bir siyasi hareketiz. Bu süreçle ilgili de partimiz, biz sadece bir parti değiliz, bir siyasi hareketiz. Başta Merkez Yönetim Kurulumuz, parti üyelerimiz, Alperen Ocakları Genel Merkezimiz, Alperen Ocakları Teşkilatımız, hareketimizin içinden ve dışından insanlarla uzun bir istişare süreci geçirdik. 'Evet' çıkarsa Türkiye ne ile karşı karşıya kalır, 'hayır' çıkarsa neler olur, bütün bunların muhasebesini yaptıktan sonra bir karar aldık. Büyük Birlik Partisi, kuruluş mayasından kurucu liderinden ve kurulduğu bugüne kadar devletin ve milletin yanında olan buyuk ve köklü bir siyasi partidir. Büyük Türk milletinin ve herkesin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin sonuna kadar yanındayız. Hükümet sisteminin, değişikliğinin dışında kalmaması gerektiği kararlaştırılmıştır. Biz bu süreçte kararımızı oluştururken partimizin geleceğini düşünmedik. Devletin ve miletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

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Haber-Kamera: ANKARA ()

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