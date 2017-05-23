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DHA ANKARA- Denizkurdu-2017 Tatbikatı (1)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs 2017 tarihinden...

DHA ANKARA- Denizkurdu-2017 Tatbikatı (1)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu; Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin sevk ve idaresinde 13 Mayıs 2017 tarihinden itibaren, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilmekte olan Denizkurdu-2017 Tatbikat faaliyetlerini yerinde denetlemek amacıyla, 22 Mayıs 2017 günü akşam saatlerinde Ege'de bulunan Sancak Gemisi TCG Kemalreis’e gitti.

Orgeneral Akar, tatbikat faaliyetleri kapsamında gece boyunca icra edilen harekata hazırlık eğitimlerini ve suüstü atışlarını izlemiş ardından ilgili birlik ve komutanlarla eğitim faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet geceyi denizde geçirdi. Tatbikatta bugün 19 ülkeden 21 yabancı askeri ataşenin de katılımlarıyla; 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri kapsamında muhtelif deniz eğitimleri ile güdümlü mermilerin de kullanılacağı fiili atış eğitimleri yapılacak.

Görüntü Dökümü

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-FOTOĞRAFLAR

Denizkurdu-2017 Tatbikatı'ndan görüntüler FEED'TEN GEÇİLİYOR

Haber: ANKARA -MUĞLA ()

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