DHA ANKARA - Denizde fırtınaya yakalanan lastik bottaki 26 göçmen böyle kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı açıklarında lastik bottaki 26 göçmen ağır deniz ve hava şartları nedeniyle yardım talep etmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 06.06'da, bir grup göçmenin yardım talebi üzerine, konum sorgulaması yapılarak göçmen grubunun Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı açıklarında oldukları değerlendirilerek Sahil Güvenlik Helikopteri ve ardından 2 Sahil Güvenlik Botu olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmalarında göçmen grubu taşıyan bot, saat 07.16’da tespit edildi. Ağır deniz ve hava şartları nedeniyle saat 08.00’de bölgede görevli Sahil

Güvenlik Botu tarafından göçmen botunda bulunan 20 göçmen sağ olarak kurtararak saat 09.00’da Dikili Limanı’na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-lastik bottaki göçmenlerin görüntü

-Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmenlerin kurtarılması

-detaylar

Haber-Kamera: ANKARA ()

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