Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

DHA ANKARA - Denizde fırtınaya yakalanan lastik bottaki 26 göçmen böyle kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı açıklarında lastik bottaki 26 göçmen ağır deniz ve hava şartları nedeniyle yardım talep etmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bugün saat 06.06'da, bir grup göçmenin...

DHA ANKARA - Denizde fırtınaya yakalanan lastik bottaki 26 göçmen böyle kurtarıldı

Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı açıklarında lastik bottaki 26 göçmen ağır deniz ve hava şartları nedeniyle yardım talep etmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 06.06'da, bir grup göçmenin yardım talebi üzerine, konum sorgulaması yapılarak göçmen grubunun Balıkesir Ayvalık Sarımsaklı açıklarında oldukları değerlendirilerek Sahil Güvenlik Helikopteri ve ardından 2 Sahil Güvenlik Botu olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama kurtarma çalışmalarında göçmen grubu taşıyan bot, saat 07.16’da tespit edildi. Ağır deniz ve hava şartları nedeniyle saat 08.00’de bölgede görevli Sahil

Güvenlik Botu tarafından göçmen botunda bulunan 20 göçmen sağ olarak kurtararak saat 09.00’da Dikili Limanı’na götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-lastik bottaki göçmenlerin görüntü

-Sahil Güvenlik ekipleri tarafından göçmenlerin kurtarılması

-detaylar

Haber-Kamera: ANKARA ()

==============================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.