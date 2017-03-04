DHA ANKARA - Deniz Baykal: Yüzde 50 artı 1 ile olursa bu anayasa olmaz üvey anayasası olur (3)

TOPLANTININ ENGELLENMESİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL ETMİYORUZ

CHP milletvekili Deniz Baykal yarın Almanya'nın Stutgart kentinde halk oylamasına yönelik düzenlenecek toplantıya gitmeme kararına ilişkin, "Biz herkes için düşünce özgürlüğünü sonuna kadar zorunlu sayan bir anlayışın içindeyiz. Hükümete yurt dışında bir haksızlık yapılmasını, sözünün kesilmesini toplantısının engellenmesini de hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi o şartlarda bize sağlanacak avantajları kullanmayacağımızı açıklıkla ifade ediyorum. Hükümetin yanlışları konusunda bir dayanışma olarak algılanmamalı. Rakiplerimizin hukukunu kendi hukukumuz gibi gözeten bir anlayıştayız. Onların söylediklerini yanlış olduğuna inanıyoruz. Türkiye için yararlı olmadığına inanıyoruz. Ama onların düşüncelerini özgürce her zeminde sonuna kadar ifade etmeleri gerektiğine de aynı şekilde inanıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarına izin vermeyen Almanya'ya CHP milletvekili Deniz Baykal'dan tepki geldi. Deniz Baykal yarın Almanya'nın Stutgart kentinde halk oylamasına yönelik düzenlenecek toplantıya gitmeme kararına ilişkin şunları ifade etti: "Biz fikir ve düşünce özgürlüğüne sadece kendimiz için inanmıyoruz. Biz hukukun üstünlüğüne sadece kendimiz için inanmıyoruz. Biz herkes için düşünce özgürlüğünü sonuna kadar zorunlu sayan bir anlayışın içindeyiz. Siyasi iktidara mensup arkadaşlarımızın Almanya'da düşüncelerini ifade etme özgürlüğünden mahrum bırakıldığını görme durumunda bırakıldı. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Onların söylediklerini yanlış olduğuna inanıyoruz. Türkiye için yararlı olmadığına inanıyoruz. Ama onların düşüncelerini özgürce her zeminde sonuna kadar ifade etmeleri gerektiğine de aynı şekilde inanıyoruz.

RAKİPLERİMİZİN HUKUKUNU KENDİ HUKUKUMUZ GİBİ GÖZETEN BİR ANLAYIŞTAYIZ

Ortaya çıkacak güçlükleri görmemezlikten gelmemiz mümkün değildir. Bu konuları önemseyen bir anlayıştayız. Rakiplerimizin hukukunu kendi hukukumuz gibi gözeten bir anlayıştayız.

MİLLETVEKİLİ OLMASINI ENGELLEYEN DÜZENLEMEYE KARŞI NASIL MÜCADELE VERDİĞİMİZ UMARIM UNUTULMAMIŞTIR

Yüzde 37 oy alan bir siyasi parti genel başkanının milletvekili olmasını engelleyen darbe dönemi hukuk düzenlemelerine karşı nasıl mücadele verdiğimiz umarım unutulmamıştır. Nasıl karşılımızdakilerin hukukunu pek çok tepkiyi göze alarak mücadele verdiysek şimdi yurt dışında anayasa değişikliği için konuşma imkanı bulamayan hükümet üyelerine yönelik bu tablo karşısında da tavrımızı netleştirmemiz gerektiğine inanıyorum.

BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İNSANLARIN DA DÜŞÜNCE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ

Yaptığım durum değerlendirmesinde biz demokrasi insan hakları mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürdüğümüz insanların da düşünce ifade özgürlüğünü savunuyoruz.

ALMANYA'NIN BİZE KARŞI ANLAYIŞI, İYİ NİYETİ ŞÜKRANLA KARŞILIYOR TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Almanya'nın bize karşı anlayışı, iyi niyeti şükranla karşılıyor teşekkür ediyoruz. Yurt dışında da insanlar düşüncelerini özgürce söyleyebilmelidir. Sadece biz değil herkes bizim gibi düşünmeyenler de söyleyebilmeli. Onlar engellerle karşılaşıyorsa , bizim bu durumda özel bir avantaj talep eder gibi bir duruma girmemiz mümkün değildir.

HÜKÜMETİN YANLIŞLARI KONUSUNDA BİR DAYANIŞMA OLARAK ALGILANMAMALI

Bu yanlışlıkları maruz görmek anlamına gelmemeli. Türkiye'de özellikle bu kampanya süresince, hayır kampanyasını sürdüren insanların salonlarının engellenmesi, elektriklerini kesilmesi bin türlü güçlük şeklinde ortaya çıkan olumsuz davranışları bilerek onları tepkiyle karşılayarak yarın ki toplantıya katılma kararımı iptal ettiğimi duyurmak istiyorum. Hükümetin yanlışları konusunda bir dayanışma olarak algılanmamalı. Yanlışlıkları konusunda mücadelemize devam edeceğiz.

HÜKÜMETE YURT DIŞINDA BİR HAKSIZLIK YAPILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ

Ama hükümete yurt dışında bir haksızlık yapılmasını, sözünün kesilmesini toplantısının engellenmesini de hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi o şartlarda bize sağlanacak avantajları kullanmayacağımızı açıklıkla ifade ediyorum. Eşit şartlar altında Türkiye'de yarışacağız. Umarım bu düşünce özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunun Türkiye'de acımasız bir şekilde bunları kısıtlamayı öngören bu iktidarın da anlamasına fırsat olur. Yurt dışında ayrım gözeten

EŞİT ŞARTLARDA İÇERİDE VE DIŞARIDA KOŞACAĞIZ

Tavır karşısında biz işimize geliyor diye yararlanmayı kendimize kabul ettiremeyiz. Eşit şartlarda içeride ve dışarıda koşacağız. İçeride eşit şart yok. O zaman dışarıdan eşit şart talep etmeyeceğiz. İçeride sıkıştık diye dışarıdan medet ummayacağız. Yalnızsak yalnızız. Varsak birlikte mücadele edeceğiz.

BİZE BİR İMTİYAZ VERİLDİ DEMİYORUM. DOĞAL OLANI YAPTILAR

Bize bir imtiyaz verildi demiyorum. Doğal olanı yaptılar. Alman makramalarına da teşekkür ederim. Ama teşekkür ederim kusura bakmayın Türkiye'de biz çok güç şartlarda mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi böyle ayrımlardan yararlanmaya teşebbüs etmeden vermek zorundayız. O mücadeleyi Türkiye'de vereceğiz. Almanlara, toplantıyı düzenleyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Mücadeleyi burada vereceğiz."

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-Baykal'ın konuşması

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Haber: Hakime TORUN / ANKARA ()

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