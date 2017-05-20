DHA ANKARA - Demirtaş: Dolmabahçe Sarayı'na gömülen barış umutlarını haykırma zamanı (Yeniden) 

HDP'nin 3. Olağanüstü Kongresi'ne, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden bir mesaj gönderen HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, “Bin bir emekle gerçekleştirdiğimiz, ama bir türlü nihayete erdiremediğimiz, en son Dolmabahçe Sarayı'na gömülen barış umutlarımızı yeniden ve daha güçlü bir şekilde haykırma zamanıdırö dedi. Demirtaş'ın kongre salonunda okunan mesajı özetle şöyle;

“İnançlarımız, ibadetlerimiz, ideolojilerimiz, türkülerimiz, halaylarımız, horonlarımız, dualarımız, rüyalarımız hep ortak yaşam ve toplumsal barış üzerineyken, bizler bunlar için daha somut, daha sonuç alıcı adımlar atmaktan çekinmeyelim. Siyasette cesaret budur. Bin bir emekle gerçekleştirdiğimiz, ama bir türlü nihayete erdiremediğimiz, en son Dolmabahçe Sarayı'na gömülen barış umutlarımızı yeniden ve daha güçlü bir şekilde haykırma zamanıdır. Cumhuriyet'in demokratik değerlerine sahip çıkmak, eksiklerini gidererek, yanlışlarını düzelterek, Cumhuriyeti demokratikleştirerek mümkün olur. Ortak vatanda birlikte, eşit ve kardeşçe yaşamak için, demokrasisi güçlü bir Cumhuriyet'in onurlu eşit yurttaşları olarak korkmadan, birbirimize dostlukla sarılabilmek için hepinizi cesarete davet ediyorumö

HDP'nin, milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yerine yeni eş genel başkanının da seçileceği 3'üncü Olağanüstü Kongresi Ankara'da düzenlendi. Açılış konuşmalarının yapılmadığı kongrede Demirtaş'ın mesajı HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Yüksekdağ'ın mesajıysa HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Serpil Kemalbay tarafından okundu.

Açılış konuşması yapmayacağını belirten Baydemir, "20 Mayıs'tan başlayan ve bugüne kadar devam eden siyasi darbenin hükümsüz olduğunun bir kez daha ispatı için bir kez daha bu darbeyi tanımadığımızın göstergesi olarak açılış konuşmasını yapmıyoruz. Açılış konuşmasını esas itibariyle Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ, bir kez daha bu kongrede gerçekleştiriyorlar. Bu duygularla sizler adına binlerce selamı cezaevlerine, zindanlara, eş başkanlarımız şahsında bütün yoldaşlarımıza gönderiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-HDP Sözcüsü Osman Baydemir'in konuşması

-Selahattin Demirtaş'ın mesajının okunması

-Figen Yüksekdağ'ın mesajının okunması

-Kongreden görüntüler

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA, ()