DHA ANKARA - Darbeye girişimine yönelik en kritik dava bugün başlıyor (4)

DAVADA GERGİNLİK

Akıncı Üssü davası gergin başladı. Şehit yakınları ve gaziler, sanıklara yönelik sinkaflı sözler sarf edip, sanık avukatlarını yuhaladı. Şehit yakınları, ayrıca önlerinden geçen bazı sanık avukatlarına fiziki müdahalede bulununca avukatlar da önlerindeki masalara vurarak, durumu protesto etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin harekat merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan dava gergin başladı. Şehit yakınları ve gaziler, salona alınan sanıklara tepki gösterip, sinkaflı sözler sarf etti. Salonun tamamen dolması ve gerginlik dolayısıyla az sayıda sanık yakını salona alınmadı. Gerginlik nedeniyle jandarmanın yanı sıra çevik kuvvet polisleri de mahkemede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sanıklarla müştekiler arasında adete etten duvar örüldü.

Duruşmada kimlik tespiti sürerken, şehit yakınlarının bulunduğu bölümden geçen bir avukata fiziki müdahalede bulunuldu. Cübbesi çekiştirilen avukat, polisin yardımıyla avukatların bulunduğu bölüme alındı. Bir avukat daha benzer bir tepkiyle karşılaşınca avukatlar başka bir kapıdan salona alınmaya başlandı.

AVUKATLARDAN MASALARA VURARAK TEPKİ

Yaşanan olaylar karşısında sanık avukatlarının tamamı masalara vurarak, tepki gösterdi. Bir şehit yakını, "Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız" diye bağırdı. Bu sırada salona giren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız" diyerek uyarıda bulundu.

Mahkeme düzeni hakkında da bilgi veren Giray, "Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor" dedi.

Mahkeme başkanının uyarılarının ardından gerginlik son buldu. Duruşma, kimlik tespitlerinin alınmasıyla devam etti; ancak UYAP'taki arıza nedeniyle duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA, ()