DHA ANKARA - Darbeci Özcan Karacan'ın pilotlara talimatı ses kayıtlarına yansıdı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüphelilerden eski Astsubay Ömer Faruk Albunar'ın iddianamede yer alan ifadelerinden, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın aracını vurmaya çalıştığı ortaya çıktı. Albunar, haber merkezine vermesi gereken mesajı şüphelilerden eski Yarbay Mehmet Şahin'in odasına götürmesinin istenilmesi üzerine Şahin'in odasına gittiğini anlattı. Odada, şüphelilerden Yarbay Özcan Karacan'ın da olduğunu kaydeden Albunar, Şahin'in sürekli olarak telefonla konuştuğunu, Karacan'ın ise pencere önünde elindeki telsizle bir şeyler konuştuğunu belirtti.

Mehmet Şahin'in telefonu kapatmasının ardından heyecanla "Özcan, Aksakallı kaçıyormuş, Konya yolunda kobra aracıyla ilerliyormuş. Onu vurun" diye söylediğini aktaran Albunar, "Özcan Karacan da elindeki telsizle pilotlara 'Aksakallı Konya yoluna doğru ilerliyormuş, onu vurun' şeklinde talimat verdi" açıklamasında bulundu.

Albunar'ın ifadelerinde geçen konuşmalar, darbecilerin telsiz konuşmalarına yansıdı. 15 Temmuz günü saat 23.19'da başlayan telsiz konuşmaları şöyle:

"15.07.2016 tarih saat 23:19'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses---İlkay

2. Ses---efendim komutanım

1. Ses---(…) yolunda nerden

2. Ses---Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim

1. Ses---bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır

2. Ses---silahlar çalışmıyor nerde kobra var

1. Ses---Mitin üstünde var onu çağır

2. Ses---Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız

3. Ses--- Kalaycı mitin üzerindeyim

4. Ses--- Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Ortam sesi--- vurulsun

4. ses--- Vurulsun, vurulsun

3. Ses--- Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

1. Ses---(…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)

3. Ses--- Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

2. Ses---Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et

3. Ses---Nero (..)

2. Ses-Sen Mitte devam et

3. Ses--- Mitte devam ediyoruz.

2. Ses--- Ali sen Konya yoluna gel

15.07.2016 tarih saat 23:20'deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. ses---Aslan çelik, aslan çelik

2. ses-Çelik aslan

1. ses-Dostum yerdeyim ben Genel Kurmay'da etrafta kimseyi uçurmuyorsunuz tamam mı?

2. ses---biz şu anda Danışmente devam ediyoruz.

1.ses---devam edin yakıtınız (…) kadar, kimseyi yaklaştırmayın bölgeye

2. ses-Genel Kurmaya mı diyorsunuz.

1. ses--- Mutabık, şu an Genel Kurmayın içindeyim. Genel Kurmayın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin

2. ses--- Ali nero

2. Ses--- dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genel Kurmay'a devam ediyoruz tamam. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış, polisin onu vuracaksın

2. ses--- Mutabık

3. ses--- Özel kuvvetlerden çıkıp Konya yolunda mı ilerliyor. Özel kuvvetlere doğru değil, Özel Kuvvetlerden Konya yolu istikametinde ilerliyor."

