DHA ANKARA - Darbe girişimine yönelik en kritik dava başlıyor (2)

SANIKLAR DURUŞMA SALONUNA GETİRİLİRKEN ŞEHİT YAKINLARI PROTESTO ETTİ

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Sincan'da yargılanmasına başlanacak sanıklar, duruşma salonuna getirildi. Tek sıra halinde duruşma salonuna alınan sanıklar, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki şehit yakınları tarafından protesto edildi.

Darbe girişimine yönelik en kritik dava olan Akıncı Üssü davası, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu içerisindeki duruşma salonunda başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada hakim karşısına çıkacak 486 sanık, duruşma salonuna tek sıra halinde getirildi. En önde, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden olan ve Adil Öksüz'le birlikte darbeyi planladığı belirtilen Kemal Batmaz, ikinci sırada ise Genelkurmay davasında da yargılanan ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk yer aldı.

ŞEHİT YAKINLARINDAN SANIKLARA TEPKİ

Sanıklar duruşma salonuna getirildiği sırada, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde toplanan şehit yakınları, 'İdam isteriz' sloganları attı. Bazı şehit yakınları, güvenlik çemberini aşarak, sanıkların getirildiği bölüme geçmek istedi. Polis ekipleri engel olmak isterken, bu sırada arbede yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Sanıkların duruşma salonuna tek sıra halinde getirilmesi

-Sanıkların bileğindeki kelepçelerden görüntü

-Vatandaşların sanıkları protesto etmesi

-'İdam isteriz' sloganları

-Vatandaşların engeli aşıp sanıkların olduğu bölüme geçmek istemesi

-Polisin vatandaşlarla engel olması ve yaşanan arbede

-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

(CANLI YAYINLANDI)

Haber-Kamera: Ümit KOZAN-Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU-Gökhan CEYLAN/ANKARA,()