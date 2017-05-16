DHA ANKARA- Darbe girişimine katıldıkları belirlenen 3 SAT komandosu Edirne'de yakalandı

15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun yurt dışına çıkma istediği sırada , İstanbul-Edirne Otoyolu'nun Edirne gişeler çıkışında arazi kısmında tespit edilerek yakalandı.

Emniyet kaynalarından alınan bilgilere göre; Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olayında aktif olarak bulunduğu tespit edilen 3 SAT komandosunun Edirne güzergahını kullanarak yurt dışına kaçacakları yönünde bilgiler elde edildi. Dün Edirne MİT Bölge Dairesi Başkanlığı ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu 3 SAT komandosu , İstanbul-Edirne Otoyu'nun Edirne gişeler çıkışındaki arazi kısmında tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan 3 SAT komandosunun Üsteğmen A.Ç, Astsubay Başçavuş Y.Ö ve Astsubay Başçavuş M.Ö olduğu belirtildi. Şüphelilerin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan firari olarak arandıklarının anlaşıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

İLK İFADELERİ

FETÖ yapılanması ile bağlantılarını kabul eden 3 SAT komandosunun verdikleri ifadelerinde; darbe girişiminden 5 gün önceden haberdar olduklarını; planlamanın 'Cumhurbaşkanı'nın Huber Köşkü'nden alınarak önce Samandıra'ya götürüleceği ardından Marmara açıklarında bir gemiyle kaçırılacağı' şeklinde yapıldığını, ancak Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olmasıyla, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktığı, fakat kendilerine gelen bir telefonla Akıncı Üssü'ne yöneldiklerinin belirtti.

3 SAT komandosunun sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(EDİRNE)

- 3 SAT komandosunun yakalandığı bölgeden görüntüler

Haber: ANKARA - EDİRNE ()

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