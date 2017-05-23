DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye ve Birleşik Krallık, terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecek

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İngiltere'de 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklama yaparak, "Türkiye ve Birleşik Krallık terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiltere'nin Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı. Türkiye ve İngiltere'nin terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesinin devam edeceğini vurgulayan İbrahim Kalın, "Manchester'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecektir" mesajını paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: SALDIRIYI LANETLİYOR VE İNGİLİZ HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İngiltere'deki terör saldırısıyla ilgili Twitter'dan bir mesaj yayımladı. Manchester'daki saldırıyı lanetleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Terör bir kez daha masum insanların yaşam tarzını hedef aldı. Manchester’deki saldırıyı lanetliyor ve İngiliz halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber: ANKARA, ()