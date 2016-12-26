DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan El Bab açıklaması: Hava desteğinin verilmemesi kabul edilemez

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, El Bab operasyonunda uluslararası koalisyonun hava desteği vermemesini eleştirerek, "Uluslararası koalisyonun özellikle hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Meşru bir gerekçe olmadan hava desteğinin verilmemesi kabul edilemez. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yılın son basın toplantısında konuşan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'milli seferberlik' çağrısının 'Yenikapı ruhu'nun bir devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yenikapı ruhunun devamı mahiyetinde olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milli seferberlik çağrısı bu sürecin devamı olarak okunmalıdır. Terör saldırılarına, finansal operasyonlara ve algı operasyonlarına karşı milli seferberlik ruhuyla mücadele edilmesi şu anda Türkiye'nin önündeki engelleri aşacak en önemli çıkış noktasıdır" diye konuştu.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE DÖNÜK BİR MÜCADELE ASLA DEĞİL"

Yurt içinde ve yurt dışında yürütülen terörle mücadelenin Kürt halkına yönelik olmadığına dikkat çeken Kalın, "Bugün gerek Türkiye'de PKK'ya gerekse Suriye topraklarında PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı verilen mücadele asla Kürt vatandaşlarımıza ya da Suriye'deki, Irak'taki başka yerlerdeki Kürt kardeşlerimize dönük bir mücadele asla değildir. Tam tersine yıllarca bu terör örgütlerinden en fazla zarar gören yine Kürt vatandaşlarımız olmuştur. Şimdi bu vatandaşlarımız artık bu örgütün gerçek yüzünü görmek suretiyle terör örgütüyle arasına açık ve net bir mesafe koymaktadır" dedi.

"44 BİN KİŞİ HALEP'TEN TAHLİYE EDİLDİ"

Halep'ten tahliyelerle ilgili son bilgileri paylaşan Kalın, "Yürütülen yoğun diplomasi çalışmalarıyla yaklaşık 44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi. Bunlar İdlib'e getirildi. Şu anda da İdlib'de bu insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü tedbir alınmış durumda. Bunun kolay bir operasyon olmadığını takdir edersiniz. Bütün zorluklara rağmen bu insanlar en azından şimdilik daha güvenli bir yere intikal ettirilmiş bulunuyorlar. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Doğu Halep'te sağlanan ateşkesin Suriye'nin tamamında sağlanabilmesi için diplomatik girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor" diye konuştu.

'ASTANA' AÇIKLAMASI: KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Rusya'nın teklifiyle gündeme gelen Astana sürecine değinen Kalın, şunları söyledi: "Bununla ilgili ön çalışmalar devam ediyor. Toplantıya kimlerin katılacağı, ne düzeyde katılım olacağı, tarihi gibi konular önümüzdeki günlerde netleşecek. Bizim buradaki amacımız öncelikle Suriye'nin tamamında ateşkesin kapsamlı şekilde sağlanması ve sistematik şekilde uygulanması. Nihai amacımız siyasi geçiş sürecinin sağlanmasıdır. Astana toplantılarında en önemli husus, muhalefeti temsilen toplantıya katılacak kişilerin gerçek, güvenilir muhalif kesimlerden oluşmasıdır. Kaybedecek vaktimiz yok"

"BARBAR, HUNHAR TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda gelinen son noktaya ilişkin bilgileri paylaşan İbrahim Kalın, "Bugün itibariyle yaklaşık bin 900 kilometrekarelik alan DEAŞ terör örgütünden tamamen temizlenmiş ve sınır bölgelerimiz güven altına alınmıştır. Silahlı Kuvvetler'imiz kahramanca mücadele veriyor. Kayıplarımız oluyor. Bu barbar, hunhar terör örgütüne karşı her alanda mücadelemiz tam bir kararlılıkla devam edecektir. Genelkurmay Başkanı'mız bizzat sahaya inerek, yerinde teftişler yaparak, hem moral ve motivasyon sağlamakta hem de operasyonun sevk ve idaresini yapmaktadır" diye konuştu.

'EL BAB' AÇIKLAMASI: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

El Bab operasyonuna yönelik de değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti: "Bizim özellikle El Bab çevresinde yürüttüğümüz Fırat Kalkanı harekatının son aşaması, DEAŞ'la mücadele şemsiyesi altında yürüttüğümüz mücadeledir. Bu noktada uluslararası koalisyonun özellikle hava desteği vermesi konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Uluslararası koalisyonla koordinasyonumuz devam ediyor. Meşru bir gerekçe olmadan hava desteğinin verilmemesi kabul edilemez. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"SİNCAR'IN İKİNCİ KANDİL OLMASINA MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin de açıklamalarını destekleyerek, PKK'nın Sincar'daki varlığına izin verilmeyeceğini vurgulayan Kalın, "Sincar'da PKK'nın oradaki Yezidileri bahane göstererek, oraya konuşlanma çabalarının olduğunu görüyoruz. Buna asla izin vermeyeceğiz. Sincar'ın ikinci Kandil olmasına müsamaha göstermemiz söz konusu değil. Bu noktada IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yaptığı açıklamaları desteklediğimizi ifade etmek isterim. PKK'nın oradaki varlığı büyük bir tehdittir" dedi.

"ORTAK KOMİSYON MÜNBİÇ'E GİTTİ, TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Münbiç ve Rakka operasyonlarına ilişkin ABD ile herhangi bir temasın sağlanıp sağlanmadığı sorulan Kalın, şöyle yanıt verdi:

"Biz PYD'nin bütün unsurlarının Münbiç'ten çıkması ve Fırat'ın doğusuna çekilmesi konusunda Amerikalılarla mutabakata vardık. Bunun uygulaması konusunda zaman zaman gecikmelerin olduğunu görüyoruz. Bunu gördüğümüz andan itibaren de gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Evvelsi hafta bir ortak komisyon Münbiç'e gitti. Onların gözlemleri, değerlendirmeleri çerçevesinde bu konuda temaslarımız devam edecek. Bizim orada bir oldu bittiye göz yummamız mümkün değil"

'RAKKA' AÇIKLAMASI: ŞEFFAF OLMAMIZ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rakka operasyonuna ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Rakka, DEAŞ'ın Suriye'deki en önemli üssü konumunda şu anda. Amerikalılarla yaptığımız yoğun temaslar neticesinde Rakka operasyonunun tecrit aşamasının Suriye Demokratik Güçleri adı verilen birim tarafından yapılması ama şehre girilme aşamasına gelindiği zaman da bunun Hür Suriye Ordusu ve diğer yerel güçlerle koordineli yapılması konusunda mutabık kaldık. Rakka operasyonunun birinci aşaması devam ediyor. Bizim orada da DEAŞ'la mücadele konusunda en ufak tereddütümüz yok. Şeffaf olmamız gerekiyor. Bir terör örgütüyle bir başka terör örgütünü bertaraf edemezsiniz"

"TÜRKİYE'YE 200 CİVARINDA DOĞU HALEPLİ GETİRİLDİ"

Doğu Halep'teki tahliye süreciyle Türkiye'ye getirilen Haleplilere ilişkin bilgi veren Kalın, "Türkiye'ye şu ana kadar 200 civarında Doğu Halepli getirildi. Bunlar da özellikle acilen tedavi ihtiyacı olanlar. Bunların yanında çocuklar da var. Bu, cehennem ortamında çocuklar için de bir umut kapısı oldu" dedi.

"KOLAYLAŞTIRICI VE POZİTİF BİR ROL OYNAMAYI PLANLIYORUZ"

Moskova Deklarasyonu üzerinden Türkiye'nin Esad rejimiyle kırmızı çizgisini korumaya devam edip etmediği sorulan İbrahim Kalın, "Bizim pozisyonumuz değişmedi. Suriye'nin geleceğini taşıyabilecek, toprak bütünlüğünü sağlayacak, bütün kesimleri temsil edecek adil bir yönetim biçimi kurulmadan ne savaşın sona ermesi ne de sürdürebilir bir yönetimin kurulması mümkün olmayacak. 6 yıldır devam eden modern dönemin en kanlı savaşını artık bir şekilde durdurmak zorundayız. Bütün taraflara önemli sorumluluklar düşüyor. Yapıcı yaklaşmak, sorunu çözmeye odaklanmak burada büyük önem arz ediyor. Bizim yaklaşımımız bu. Biz kolaylaştırıcı ve pozitif bir rol oynamayı planlıyoruz" diye konuştu.

"FETÖ, PKK, DEAŞ VE DİĞER GRUPLARIN İTTİFAK İÇERİSİNDE OLDUĞU SIR DEĞİL"

Basında yer alan 2 bin DEAŞ'lının PKK'ya katıldığına dair iddialar sorulan Kalın, "Bu terör örgütleri birbirinden farklı gibi görünse de gerçekte birbiriyle iş birliği içerisinde hareket ederler. Özellikle Türkiye'ye karşı FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer iltisaklı grupların ittifak içerisinde olduğu bir sır değil. Türkiye karşıtlığında birleşen bu örgütler, el birliği içerisinde Türkiye'yi nasıl zayıflatabiliriz gayreti içerisindeler. Bunu başaramayacaklar" diye yanıt verdi.

KARLOV SUİKASTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: BÜTÜN OKLAR FETÖ BAĞLANTISINI GÖSTERMEKTEDİR

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da suikastla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmadaki son bilgiler sorulan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle konuştu: "Bize gelen bütün bilgiler ışığında, bütün oklar şu anda FETÖ bağlantısını çok net göstermektedir. O terör saldırısıyla FETÖ ve onun arkasında bulunan diğer güçler hedefledikleri şeye ulaşamadılar. Türkiye-Rusya yakınlaşmasını bozmak, yeni bir kriz yaratmak için yaptıkları bu alçakça suikast girişimi ellerinde patladı. Bu neticeyi alamadılar. Bundan sonra da alamayacaklar. FETÖ terör örgütünün gerçek yüzünü göstermesi açısından ortada büyük, ibretlik bir tablo var"

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-Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

-Soru cevap

Haber: Bahar DEMİREL / ANKARA, ()