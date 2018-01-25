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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı kaynakları: ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynakları, akşam saatlerinde Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirirken, 'ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini  tam olarak yansıtmıyor' vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanlığı kaynakları: ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini tam olarak yansıtmıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynakları, akşam saatlerinde Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirirken, 'ABD tarafının yazılı açıklaması görüşmenin içeriğini  tam olarak yansıtmıyor' vurgusu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kaynakları perde arkası bilgiler verdi. ABD tarafından yapılan açıklamaların görüşmenin içeriğinden uzak olduğuna dikkat çekilerek, şu bilgiler verildi:
-Trump Afrin operasyonuyla ilgili "tırmanan şiddetten kaygı" diye bir şeyden söz etmedi. Operasyonla ilgili görüş teatisinden öte bir şey konuşulmadı.
-ABD tarafı, operasyonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı tutulması; Münbiç'te az da olsa ABD askerinin mevcudiyetinden bahisle oralarda bir sıcak çatışma ihtimaline mahal verilmemesi gerektiğine değindi.
-Türk tarafı da PYD/YPG unsurlarının daha önce söz verildiği üzere Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiğini; çekilme gerçekleştiğinde Münbiç'in olası DEAŞ tehdidine karşı Türk askeri desteğindeki ÖSO tarafından korunabileceğini belirtti.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekmesine karşılık olarak Trump ise, PYD/YPG'ye artık silah vermediklerini, vermeyeceklerini söylemiştir.
-Trump "Türkiye'den gelen yıkıcı ve yanlış söylemler" diye bir ifade kullanmadı. Konuşmalarda ABD'nin açıkça eleştirilmesinin rahatsızlık uyandırdığına değindi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da, terör örgütü PYD/YPG'ye silah verilmesinden FETÖ'nün başının himayesine kadar uzanan ABD politikalarının Türk kamuoyunda ciddi infiale neden olduğundan söz etti.
-Konuşmada Türkiye'deki OHAL'e hiç değinilmedi.
-Trump, Türkiye'de bazı ABD vatandaşları ve yerel personelin tutukluğundan bahisle bunların serbest bırakılmasını istedi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, ilgili konuların yargıda olduğunu ve iddianamelerin tamamlanmasının akabinde kararı da yargının vereceğini hatırlattı.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA,()

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