DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı MİT Müsteşarı Fidan ve Başbakan Yıldırım ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 18.30'da da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
Haber: ANKARA, ()-
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 18.30'da da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek. Haber: ANKARA, ()- ====================
26 Ocak 2017 Perşembe 14:03
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve saat 18.30'da da Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.
Haber: ANKARA, ()-
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