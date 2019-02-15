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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

TÜRKİYE'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda,...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

TÜRKİYE'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, anlaşmaların yeri, imza ve yürürlük tarihleri de yer aldı. Karar şöyle:

"15 Kasım 2018 yılında imzalanan '2015 Yılı Türkiye için Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 1 No'lu Değişiklik' ve Notalar"ın yürürlük tarihi 21 Aralık 2018,  6 Mayıs 2015 yılında İstanbul'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nın yürürlük tarihi 27 Kasım 2018 ve 26 Nisan 2013 yılında Almatı'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti'ne Şanghay İşbirliği Örgütünün Diyalog Ortağı Statüsü Tanınmasına ilişkin Muhtıra'nın yürürlük tarihi ise 13 Haziran 2017."

Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,()

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