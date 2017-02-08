ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusuf İslam’ı kabul etti
ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
08 Şubat 2017 Çarşamba 20:59
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