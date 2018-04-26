DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüntü dökümü
-Yemekten genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüntü dökümü -Yemekten genel ve detaylar ANKARA ()
26 Nisan 2018 Perşembe 15:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüntü dökümü
-Yemekten genel ve detaylar
ANKARA ()
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