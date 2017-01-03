DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Yemekten fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi. Görüntü Dökümü: ------------------------------- -Yemekten fotoğraflar Haber: ANKARA,...
03 Ocak 2017 Salı 14:30
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemekte bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Yemekten fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
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