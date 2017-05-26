DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi ve Prim Borç Yapılandırması Kanunu'nu onayladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 7020 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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