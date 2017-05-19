Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...
Sözcü Gazetesine operasyon ve tepkiler...
Sözcü'ye operasyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı
SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Sözcü Gazetesi'nin Avukatı'ndan açıklama

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan  19 Mayıs'ı kutladı 

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin, teröre, şiddete prim vermeden, sözün ve düşüncenin gücüyle, okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan  19 Mayıs'ı kutladı 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin, teröre, şiddete prim vermeden, sözün ve düşüncenin gücüyle, okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum " dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  19 Mayıs'a ilişkin açıklamaları şöyle :" Cumhuriyetimizin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimizin iftihar kaynağı, gençlerimiz için ibret vesilesidir. Gençlerimizin 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idrakiyle, bizi biz yapan değerlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum.  Gençlerimizin, teröre, şiddete prim vermeden, sözün ve düşüncenin gücüyle, okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini biliyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Haber: ANKARA,() 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246