DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD üyelerini kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
21 Şubat 2017 Salı 15:28
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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