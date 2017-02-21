DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD üyelerini kabul etti (2)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda TÜSİAD yeni Yönetim Kurulu'nu kabul etti.

TÜSİAD Heyeti'nde Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Başkan Yardımcısı Ali Y. Koç, Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri ve Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri ve Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Serra Akçaoğlu, Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Batu Aksoy, Sanayide Dönünşüm Yuvarlak Masası Lideri Bahadır Balkır, Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri Barış Oran, Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri Mehmet Tara, Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri İdil Yiğitbaşı, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ve Ankara Daimi Temsilcisi Eray Akdağ yer aldı.

Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi 4.0, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini Cumhurbaşkanı'na sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabul sonrasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Ülkemizin yatırım ortamı ve küresel rekabet gücü açısından büyük önem içeren bu alanlarda kamu ile özel sektör arasındaki görüşmelerin, ortak çalışmaların ve etkinliklerin daha da yoğunlaşacağı bir döneme girdik" dedi.

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