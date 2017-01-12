DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD Başkanlığına seçilen Bilecik'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’e bir telgraf göndererek, tebrik etti.
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’e bir telgraf göndererek, tebrik etti. ANKARA ()
12 Ocak 2017 Perşembe 20:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik’e bir telgraf göndererek, tebrik etti.
ANKARA ()
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