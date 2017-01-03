DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber:ANKARA()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ----------------------------- -Kabul'den Haber:ANKARA()
03 Ocak 2017 Salı 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabul'den
Haber:ANKARA()
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