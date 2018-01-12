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DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bu akşam birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde,...

DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bu akşam birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Tunus’ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus’a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti. Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.

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