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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün milletimizi kutuplaştırma girişimlerine geçit vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün milletimizi kutuplaştırma girişimlerine geçit vermeyeceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına yönelik Twitter'dan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum."

ANKARA,()

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