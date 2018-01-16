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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan  Stoltenberg'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bu akşam telefonda görüştü.  Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün...

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan  Stoltenberg'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bu akşam telefonda görüştü.
 Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesinde, DEAŞ’la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün Suriye’nin kuzeyinde ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ tesis edileceği yönündeki açıklaması üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu tür bir teşebbüsün Suriye’nin birliğine ve istikrarına hizmet etmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı müttefiklerin terör örgütleriyle iş birliği yapmalarını anlamanın mümkün olmadığına da dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmeler karşısında Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı. Konuyla ilgili endişelere hak verdiklerini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin kendini terör saldırılarından korumasının en doğal hakkı olduğuna işaret etti. Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğuna değinen Stoltenberg, Suriye’nin kuzeyinde sözü edilen türden bir güç oluşturulması hususunda kendilerine danışılmadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin sınırının hemen ötesinde bir terör gücü oluşturulmasına seyirci kalamayacağını ABD’li yetkililere her düzeyde anlatmaya devam edeceğini belirttiği görüşmede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de sorunun çözümü için müttefikler arasında açık diyaloğun önemine dikkati çektiği öğrenildi.

Haber:ANKARA,() 

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