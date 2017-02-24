DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyarette, çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyarette, çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Haber: ANKARA, ()
24 Şubat 2017 Cuma 12:44
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Mart tarihlerinde Rusya'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyarette, çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Haber: ANKARA, ()
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