DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü (2) Yeniden

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'Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü' başlıklı haberimizde yer alan 'İstanbul'da yapılacak Üçlü Zirve' ifadesi, kaynağından yapılan sehven hata nedeniyle 'Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve' olarak değiştirilmiştir.

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YENİDEN

ANKARA,() - CUMHURBAŞKANı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda Türkiye'de yapılacak Üçlü Zirve’ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.