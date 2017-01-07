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DHA ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları...

DHA ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi. Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.

 

Ümit KOZAN/ ANKARA, ()

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