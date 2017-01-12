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DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA, ()

DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Kabulden fotoğraf

Haber: ANKARA, ()

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