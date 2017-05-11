DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ---------------------------- -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA,...
11 Mayıs 2017 Perşembe 17:43
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
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