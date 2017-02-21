DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Cuma günü toplu açılış için Manisa'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu için Manisa programı dışında, başka bir il ziyaretinin öngörülmediği öğrenildi.
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Cuma günü toplu açılış için Manisa'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu için Manisa programı dışında, başka bir il ziyaretinin öngörülmediği öğrenildi. Haber: ANKARA,...
21 Şubat 2017 Salı 17:16
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat Cuma günü toplu açılış için Manisa'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu için Manisa programı dışında, başka bir il ziyaretinin öngörülmediği öğrenildi.
Haber: ANKARA, ()
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