DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabulden görüntüler Haber: ANKARA, ()
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:07
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı Anglu Farrugıa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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