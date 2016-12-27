DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
==========================
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü ---------------------- -Kabulden görüntü Haber: ANKARA () ==========================
27 Aralık 2016 Salı 17:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA ()
==========================
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:33
|08:20
|13:15
|15:35
|17:53
|19:27