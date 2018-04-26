DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
26 Nisan 2018 Perşembe 18:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ı kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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