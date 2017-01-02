DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Özgürgün'ü kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabulden Haber: ANKARA, ()
02 Ocak 2017 Pazartesi 15:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden
Haber: ANKARA, ()
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