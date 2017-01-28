DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ------------------------- -Kabulden görüntü Haber: ANKARA, ()
28 Ocak 2017 Cumartesi 13:36
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden görüntü
Haber: ANKARA, ()
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