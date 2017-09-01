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DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Aktütün'deki asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aktütün'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan yaptığı bağlantı ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanı...

DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım Aktütün'deki asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aktütün'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cep telefonundan yaptığı bağlantı ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerçekleştirdiği FaceTime'la ile asker ve korucuların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başbakan Yıldırım, konuşmasında, "Millet size minttar sizler gece gündüz demeden hayatınızı ortaya koyuyorsunuz" dedi. 


Görüntü dökümü
- Soylu'nun telefon ile bağlantıyı yapması 
-Erdoğan'nın telefon ile görüşmesi 
-Asker ve korucuların görüntüsü
-Başbakanın konuşması
-Detaylar 

ANKARA () 

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