DHA ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. ANKARA ()
27 Aralık 2016 Salı 16:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
ANKARA ()
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