DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: --------------------------- -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA, ()
05 Ocak 2017 Perşembe 12:44
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
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