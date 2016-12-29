DHA ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüntü Dökümü: ----------------------------- -Kabulden fotoğraf Haber: ANKARA, ()
29 Aralık 2016 Perşembe 15:43
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Görüntü Dökümü:
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-Kabulden fotoğraf
Haber: ANKARA, ()
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