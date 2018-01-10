DHA ANKARA-  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' ile görüştü
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan -Bahçeli görüşmesi
Haber: ANKARA ()
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' ile görüştü Görüntü Dökümü ------------------------ -Erdoğan -Bahçeli görüşmesi Haber: ANKARA ()
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli' ile görüştü
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan -Bahçeli görüşmesi
Haber: ANKARA ()
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